وفاة مسنة خلال اقتحام الاحتلال منزل في بيت لحم

بيت لحم – الرأي:

توفيت المواطنة رحمة خليل أبو عاهور (67 عاما)، بسكتة قلبية، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمنزل شقيقها في قرية أبو انجيم شرق بيت لحم.

وقال المواطن رامي أبو عاهور، إن المواطنة رحمة أصيبت بحالة من الخوف والهلع الشديدين وأغمي عليها، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمنزل شقيقها، بطريقة وحشية، ونقلت إلى مستشفى الجمعية العربية في مدينة بيت جالا، وهناك أعلن عن وفاتها جراء سكتة قلبية.

وذكر أن جنود الاحتلال عبثوا بمحتويات المنزل وعاثوا فيه فسادا وخرابا، واستولوا على اعلام فلسطينية ويافطات طبعت عليها صور الشهيد ياسر عرفات.