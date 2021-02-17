إصابة الأسير وفا شلبي بفيروس "كورونا"

رام الله – الرأي:

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، إن الأسير وفا جهاد رضوان شلبي من مدينة رام الله، أصيب بفيروس كوفيد 19 "كورونا".

وبينت الهيئة في بيان صحفي، أن الأسير شلبي اعتقل قبل عدة أيام، ويقبع حاليا في مركز تحقيق "عسقلان"، وهناك أجري له فحص كورونا، وتبين أن النتيجة إيجابية.

وأضافت أن محكمة الاحتلال كانت قد مددت يوم أمس توقيف المعتقل شلبي لمدة 11 يوما بذريعة استكمال التحقيق.

وبإصابة المعتقل شلبي بـ"كورونا"، يرتفع العدد الإجمالي للأسرى الذين أعلن عن إصابتهم بالفيروس إلى نحو 362 أسيراً، يقبعون في عدة معتقلات ومراكز توقيف.