علماء يكشفون فوائد الفلفل الحار فى الوقاية من أمراض القلب

كشف عدد من علماء كوريا الجنوبية، أن الفلفل الحار، له فوائد كبيرة فى الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، إذ أجرى العلماء تحليلًا متتاليًا لعدد من الدراسات العلمية التي تناول فيها المشاركون، أعمارهم فوق سن الثامنة عشرة، الفلفل لمدة 4 إلى 12 أسبوعًا، وتؤكد النتائج التي توصلوا إليها أن هذه العادة تعزز دفاع الجسم ضد تطور متلازمة التمثيل الغذائي التي تعتبر أحد أسباب أمراض القلب.

وكشف الباحثون، حسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن الفلفل الحار كان مفيدًا في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، كما تم تسجيل تأثيره المضاد للأكسدة أيضًا، مما أدى إلى تقليل الالتهاب.

وأكد الخبراء أن عددًا من النتائج الإيجابية الناشئة عن استخدام الفلفل يمكن أن توفر حماية أفضل ضد الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وفى سياق آخر وفقا لدراسة حديثة قال الباحثون إن عشاق الفلفل الحار يتمتعون بصحة جيدة ويعيشون لفترة أطول عن غيرهم، ولكن ما سر هذه الدراسة وما هى الخصائص والفوائد التى يحتوى عليها الفلفل الحار، ووفقا لما ذكره موقع alqabas من الناحية التاريخية ، ساعدت الإضافات الحارة على الطعام على منع التلف في المناخات الدافئة قبل اختراع التبريد، كما انها تمنع خصائص الكابسيسين المضادة للميكروبات ما يصل إلى 75٪ من نمو البكتيريا.

وقد يبدو هذا غير بديهي ، لكن الكابسيسين الموجود في الفلفل يعمل كمضاد للتهيج، وتم إخبار الأشخاص الذين يعانون من القرحة منذ سنوات بتجنب الأطعمة الحارة ، لكن الأبحاث كشفت أن الفلفل مفيد للقرحة.

على سبيل المثال ، يوفر مسحوق الفلفل كميات ضئيلة من مضادات الأكسدة والمواد الكيميائية الأخرى للمساعدة في مشاكل الجهاز الهضمي مثل شفاء اضطراب المعدة وتقليل الغازات المعوية وعلاج الإسهال والعمل كعلاج طبيعي للتشنجات، ويقوم بذلك عن طريق تقليل الحموضة في الجهاز الهضمي التي تسبب القرحة، كما أنه يساعد على إفراز اللعاب ويحفز عصارة المعدة التي تساعد على الهضمى.