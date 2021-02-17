توغل وأعمال تجريف لآليات الاحتلال شرق خان يونس

خان يونس – الرأي:

توغلت آليات عسكرية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، في أراضي المواطنين الزراعية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وسط أعمال تجريف وإطلاق نار متقطع.

وقالت مصادر محلية إن سبع آليات عسكرية إسرائيلية تضم ثلاث جرافات وأربع دبابات انطلقت من مواقع الاحتلال الجاثمة خلف الشريط الحدودي شرق خان يونس وتوغلت لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين الزراعية شرق المدينة، وجرفت ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة وسط إطلاق نار متقطع وقنابل دخانية للتغطية على عملية التوغل.

وتتعمد قوات الاحتلال التوغل في أراضي المواطنين الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع وتمنع المزارعين من الوصول إليها لزراعتها أو فلاحتها.