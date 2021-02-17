الصحة: 153 إصابة جديدة بـ"كورونا" في قطاع غزة

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 295 حالة بقطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة خلال التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إنها لم تسجل أي حالة وفاة خلال الساعات الماضية، وأنها أجرت 1986 فحص مخبري.

وذكرت أن إجمالي تراكمي المصابين بلغ 53871 إصابة، والحالات النشطة 2208 حالات والمتعافين 51125 حالة، والوفيات، 538 حالة وفاة.

فيما بلغ عدد الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 53 حالة ،وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 26 حالة.