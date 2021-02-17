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المعلمة لينة خليفة تفوز بلقب "أفضل منجز عالمي للعام 2021"

17 شباط / فبراير 2021 11:28

المعلمة لينة خليفة تفوز بلقب "أفضل منجز عالمي للعام 2021"
المعلمة لينة خليفة تفوز بلقب

غزة- الرأي

فازت المعلمة لينة خليفة من مدرسة زهرة المدائن الثانوية للبنات بلقب "أفضل منجز عالمي للعام 2021" من مؤسسة EDUKOS UNITE في الهند والتي تهتم بتطوير التعليم..


وأصبحت المعلمة لينة المعلمة الأولى التي تظفر بعضوية فريق EDUKOS Unite على مستوى فلسطين. 


وتركز جوائز EDUKOS Unite Global Achiever على تقديم التقدير لمن يطور في العمل التربوي وينفذ أفكار جديدة.


وأبدعت المعلمة لينة خليفة في تطبيق أساليب ووسائل جديدة في التدريس  منذ تفشي فايروس كورونا في قطاع غزة وتعطل التعليم الوجاهي ، حيث أنجزت العشرات من اللقاءات الافتراضية والبرامج التدريبية باستخدام تقنيات التعليم الإلكتروني المختلفة.


وجدير بالذكر أن المعلمة لينة خليفة  قد حصدت العديد من الألقاب العالمية أبرزها سفير منصة ويكليت التعليمية ، وسفير منصة بونسي التعليمية ، وسفير أسبوع التعليم العالمي T4، و أسست فريق التعليم يجمعنا للتعليم الإلكتروني والتنمية البشرية الدولي.


كما تعمل كمدرب معتمد من مايكروسوفت و منظمة الألكسو، وسفير مناعة المجتمع ،ومنسقة منصة قصة التعليمية التونسية.


وحصلت  على لقب خبير مبدع مبتكر مايكروسوفت 2020/2021 ، و لقب فرسان المحتوى الرقمي الفئة الأولى عام  2020 وهي مسابقة لوزارة التعليم، كما حصلت على جائزة من أفضل 50 مدرب تربوي على مستوى الوطن العربي.

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