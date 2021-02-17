تعليم غرب غزة يتفقد سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول

غزة- الرأي

تفقد وفد من مديرية التربية والتعليم غرب غزة للاطمئنان على سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في المدارس وسط إجراءات السلامة الصحية .

وضم كلاً من د.عبدالقادر أبوعلي مدير التربية والتعليم، د.جمال الفليت مدير الدائرة الفنية، أ.فلاح الترك رئيس قسم الاشراف و مجدي الخطيب العلاقات العامة والاعلام.



وخلال الزيارة اطلع الوفد على سير الامتحانات وآلية تقديمها وسط اجراءات السلامة وتحدث د. أبوعلي عن اهمية الالتزام بالتعليمات الوزارية.



وقال أبو علي، إن المديرية عملت جاهدة على توفير كافة السبل وازالة العقبات لتسهيل عملية تقديم الطلاب للامتحانات براحة تامة منوهاً الى أن المديرية ومدارسها تسعى للارتقاء بالطالب الى اعلى المستويات المنشودة.



وتمنى مدير التربية والتعليم التفوق والنجاح لجميع الطلاب والسلامة في ظل هذه الظروف الصحية التي يمر بها قطاع غزة بشكل خاص والعالم ككل بشكل عام.

وشملت الزيارة مدرستي عبدالله الدحيان الثانوية للبنات ومدرسة أحمد شوقي الثانوية للبنات.