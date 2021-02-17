وكالة الرأي الفلسطينية زراعة غزة تنفذ يوم حقلي في منطقة"الشيخ عجلين" وكالة الرأي الفلسطينية الأدلة الجنائية تكشف قضية سطو على محل تجاري بعد مضاهاة البصمات وكالة الرأي الفلسطينية 8 وفيات و1.432 إصابة جديدة بـ"كورونا" بالضفة وغزة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية إعلان آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس وكالة الرأي الفلسطينية "الدفاع المدني" ينفذ 22 مهمة منذ بداية المنخفض الجوي وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: توقعات بوصول لقاح "كورونا" لغزة اليوم وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم بغزة تصدر كتاب "نجوم التعليم 2020" وكالة الرأي الفلسطينية "هندسة المتفجرات" تتعامل مع قذيفة حربية بخان يونس وكالة الرأي الفلسطينية الإدارة العامة للأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات ... إنجاز رغم التحديات وكالة الرأي الفلسطينية المحكمة العسكرية تصدر أحكامها في قضية مقتل "جبر القيق"
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

8 وفيات و1.432 إصابة جديدة بـ"كورونا" بالضفة وغزة والقدس

17 شباط / فبراير 2021 01:13

حالة وفاة بسبب كورونا
حالة وفاة بسبب كورونا

رام الله – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 8 وفيات و1432 إصابة جديدة بكورونا و960 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت، في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين، أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة في الضفة الغربية، "طولكرم 1، بيت لحم 1، رام الله والبيرة 2، سلفيت 2"، وحالتي وفاة في مدينة القدس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم (67)، بيت لحم (124)، الخليل (155)، ضواحي القدس (59)، رام الله والبيرة (253)، سلفيت (58)، جنين (44)، قلقيلية (43)، نابلس (62)، طوباس (11)، أريحا والأغوار (11)"، قطاع غزة (153)، مدينة القدس (392).

وأضافت ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم (19)، بيت لحم (32)، الخليل (71)، ضواحي القدس (70)، رام الله والبيرة (127)، سلفيت (34)، جنين (28)، قلقيلية (7)، نابلس (23)، طوباس (9)، أريحا والأغوار (12)"، قطاع غزة (295)، مدينة القدس (233).

وتابعت، ان نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 67 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 24 مريضا موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الجمعية التعاونية للتوفير تقديم وجبات غذائية للأسر المحجورة في الشمال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟