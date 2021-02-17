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الاحتلال الإسرائيلي يصادق على أكبر خطة لتسليح جيشه

17 شباط / فبراير 2021 03:28

الاحتلال يواصل الاستيطان لجلب المزيد من اليهود إلى فلسطين
الاحتلال يواصل الاستيطان لجلب المزيد من اليهود إلى فلسطين

فلسطين المحتلة - الرأي

صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، على الخطة الأضخم لتسليح جيش الاحتلال، والتي تشمل طائرات بشتى الأنواع ووسائل دفاعية وهجومية بتكلف تصل إلى أكثر من 6 مليار دولار.

وذكر موقع "والا" العبري، أن الصفقة تشمل تزويد الجيش بطائرات حربية مقاتلة ومروحيات نقل ثقيلة وذخائر متقدمة.

وقال الموقع إن الجيش حصل على الضوء الأخضر لأن يختار طائرات النقل الثقيلة المستقبلية والاختيار ما بين طائرات "تشينوك" وطائرة CH53K.

وطلب وزير الجيش "بيني غانتس" من سلاح الجو تقديم توصياته بهذا الخصوص وإمكانية أن تشمل الخطة شراء طائرة V-22.

في حين، سيشتري سلاح الجو الإسرائيلي في إطار خطة التمويل سرب جديد من طائرات F35 فائقة التطور وقنابل وصواريخ متطورة.

وتشمل الصفقة أيضًا شراء طائرات من طراز F15، وطائرات تزويد بالوقود من طراز KC-46.

وبينت وزارة الجيش أنها اضطرت في عام 2014 للحصول على قرض لشراء طائرات F35 على حساب أموال الدعم العسكري الأمريكي السنوي عبر بنك أمريكي، ومنذ ذلك الحين والصفقة تعاني من مشاكل تمويل كبيرة.

ترجمة | صفا

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