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الاحتلال يهدم منازل فلسطينية في ثلاث قرى بالنقب

17 شباط / فبراير 2021 03:34

الاحتلال يهدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية
الاحتلال يهدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية

فلسطين المحتلة - الرأي

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عدداً من المنازل الفلسطينية داخل ثلاث قرى في النقب المحتل.

وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال هدم منزلًا لعائلة أبو سمهدانة في قرية أم بطين مسلوبة الاعتراف ومنزلاً متنقلاً وديوانًا لعائلة أبو صيام في مدينة رهط.

وأشارت تلك المصادر أن الاحتلال هدم أيضاً مسكناً لعائلة فلسطينية في قرية الزرنوق في النقب الفلسطيني المحتل.

وبينت أن سلطات الاحتلال شنت منذ صباح اليوم، حملة لهدم منازل ومنشآت في النقب بحماية قوات معززة من الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها، في ظل الحالة الجوية العاصفة.

وأوضحت أن عمليات الهدم تزامنت مع هدم الاحتلال قرية العراقيب صباحاً للمرة الـ183 على التوالي، رغم أجواء الطقس شديدة البرودة نتيجة المنخفض القطبي الذي يضرب البلاد.

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