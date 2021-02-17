لجنة الانتخابات: تعاملنا قانونياً مع محاولات لتغيير مراكز تسجيل ناخبين

فلسطين المحتلة - الرأي

قالت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية إنه ورد إليها شكاوى من مواطنين تتعلق بنقل مراكز تسجيلهم داخل نفس التجمع السكاني دون علمهم من قبل أشخاص خارج أطر اللجنة.

وأكدت اللجنة في بيان لها الأربعاء، أنها تابعت الموضوع بشكل عاجل، حيث تبين أن هذه المشكلة تركزت في مدينة الخليل، مبينة أنها أعادت على الفور أسماء المواطنين المنقولين إلى مراكز تسجيلهم الأصلية.

وأضافت "انطلاقاً من حرصنا على نزاهة العملية الانتخابية، قَدمنا شكوى فورية بهذا الخصوص إلى النائب العام، متضمنة كافة البيانات التي تثبت القيام بهذه المخالفة، لاتخاذ المقتضى القانوني بحق من ارتكبوا هذا الفعل".

وشددت على أن سلامة سجل الناخبين يقع ضمن مسؤوليتها وحرصها على ضمان ودقة وصحة البيانات الواردة فيه، مشيرة إلى أنها ستنشر سجل الناخبين الابتدائي أمام المواطنين خلال فترة النشر والاعتراض من 1-3 آذار المقبل، في جميع المراكز قبل اعتماده بشكله النهائي.

وأوضحت أن عملية النشر والاعتراض تعتبر جزءاً أساسياً ومهماً من مراحل العملية الانتخابية، بهدف الوصول إلى سجل ناخبين دقيق وشامل كأساس لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

ودعت لجنة الانتخابات كافة المواطنين إلى التأكد من بياناتهم والابلاغ عن أي تغيير جرى على بياناتهم في سجل الناخبين دون علمهم، وذلك في مكاتبها بمختلف محافظات الوطن.