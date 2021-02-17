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الصحة بغزة تعلن تسلم ألفي جرعة من لقاح "كورونا" الروسي

17 شباط / فبراير 2021 06:19

شحنة اللقاح الروسي
شحنة اللقاح الروسي

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مساء اليوم الأربعاء، عن تسلمها 2000 جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك" لتطعيم المواطنين ضد فيروس "كورونا".

وأشارت الوزارة إلى أن الجرعات قادمة من وزارة الصحة برام الله، عبر معبر كرم أبو سالم استعداداً لبدء التطعيم والذي سيبدأ العمل به صباح يوم الأحد الموافق21 فبراير.

وقال مدير عام الرعاية الأولية في الوزارة د.مجدي ضهير أنه سيتم تخصيص هذه التطعيمات للفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الإصابة بفيروس كوفيد19.

وأوضح "د. ضهير" أنه سيتم تطعيم مرضى زراعة الأعضاء ومرضى الفشل الكلوي.

وبين أنه سيتم تخصيص مركز شهداء الرمال الكائن في شارع الوحدة لسكان محافظتي غزة وشمال القطاع، فيما سيتم تخصيص مركز شهداء خانيونس للمحافظتين الجنوبية والوسطى.

وكرر تأكيده للراغبين بتلقي اللقاح بالإسراع في التسجيل عبر تطبيق صحتي من خلال موقع وزارة الصحة بغزة عبر الإنترنت أو من خلال التطبيق على الهواتف الذكية.

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