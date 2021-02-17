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حماس: التلاعب بأماكن تسجيل الناخبين بالضفة مؤشر خطير

17 شباط / فبراير 2021 08:06

أحد مراكز تسجيل الناخبين بالضفة الغربية المحتلة
أحد مراكز تسجيل الناخبين بالضفة الغربية المحتلة

غزة- الرأي:

قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، إن التلاعب بأماكن الاقتراع في السجل الانتخابي في بعض مناطق الضفة الغربية مؤشر خطير، يتطلب التحقيق في الأمر ومحاسبة من قام بذلك.

وأكد قاسم أن تلاعب بعض الجهات المتنفذة في الضفة الغربية في السجل الانتخابي، مخالفة واضحة لما تم الاتفاق عليه في حوارات القاهرة من وجوب عدم تدخل الأجهزة الأمنية وإطلاق الحريات الانتخابية.

وطالب قاسم كل قوى شعبنا بالتحرك لمنع هذه الجهات من العبث بالعملية الانتخابية، والضغط لإطلاق كامل الحريات في الضفة الغربية، وكف يد الأجهزة الأمنية عن التدخل في العملية الانتخابية، وحماية خيارات الشعب الذي عبر عن رغبة كبيرة في المشاركة الانتخابية من خلال نسبة التسجيل المرتفعة في السجل الانتخابي.

وعبر عن تقديره لجهود لجنة الانتخابات المركزية في متابعة التجاوزات والكشف عنها، داعيا إلى اليقظة الدائمة لحماية الانتخابات.

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