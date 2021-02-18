استمرار تأثير المنخفض الجوي وكتلة هوائية شديدة

رام الله - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن يستمر تأثير المنخفض الجوي العميق المصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ، ويستمر الجو غائماً وشديد البرودة وتسقط بمشيئة الله الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً.

ويتوقع سقوط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها 900 متر فوق مستوى سطح البحر حتى ساعات الصباح وفي ساعات المساء تبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار بين الحين والآخر والرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويكون الجو هذه الليلة غائماً وشديد البرودة وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والجمعة، يستمر تأثير المنخفض الجوي ويكون الجو غائماً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة وتسقط بمشيئة الله الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احياناً ويتوقع انحسار المخفض الجوي خلال ساعات الليل المتأخرة والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويكون الجو السبت غائما جزئياً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.