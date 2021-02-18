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الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد الأسير داود الخطيب

18 شباط / فبراير 2021 08:25

بيت لحم- الرأي:

قالت عائلة الشهيد داوود الخطيب انه تم تبليغهم مساء اليوم من قبل الارتباط الفلسطيني وبشكلٍ أولي أنه سيتم تسليم جثمانه يوم الجمعة الساعة 8:00 على حاجز مزموريا.

وقالت هيئة شؤون الاسرى والمحررين إن سلطات الاحتلال قررت اليوم الأربعاء، الإفراج عن الأسير الشهيد داود الخطيب من بيت لحم جنوب الضفة الغربية، بعد أكثر من خمسة أشهر على احتجاز جثمانه منذ لحظة الإعلان عن استشهاده، التي أشارت إلى أن الاحتلال أبلغ الارتباط الفلسطيني بأنه سيقوم بتسليم جثمان الأسير الشهيد داوود الخطيب بعد غدٍ الجمعة.

وأكدت الهيئة، في بيان لها، أنها كانت قد قدمت عبر محاميها قبل نحو أسبوعين التماسًا، لما تسمى بمحكمة الاحتلال العليا، للمطالبة بالإفراج عن جثمان الشهيد الأسير داود الخطيب من بيت لحم، والمحتجز في الثلاجات منذ أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد مماطلة وتجاهل نيابة الاحتلال لطلبات سابقة للإفراج عن جثمان الشهيد الخطيب، وعدم إصدار أي ردود بهذا الخصوص.

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