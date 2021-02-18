وكالة الرأي الفلسطينية هواتف الجيل الخامس تعطل نظام الهبوط في الطائرات وكالة الرأي الفلسطينية مركبة ناسا تواجه "7 دقائق من الرعب" للهبوط على الكوكب الأحمر وكالة الرأي الفلسطينية متى تكون فعالية الكمامات أعلى؟ وكالة الرأي الفلسطينية جرافات الاحتلال تتوغل شرق دير البلح وكالة الرأي الفلسطينية مغادرة 373 مسافرًا ووصول 8 عائدين عبر معبر رفح أمس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شابين من بلدة شعفاط بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد الأسير داود الخطيب وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية استمرار تأثير المنخفض الجوي وكتلة هوائية شديدة وكالة الرأي الفلسطينية حماس: التلاعب بأماكن تسجيل الناخبين بالضفة مؤشر خطير
أخبار » الأسرة و المجتمع

متى تكون فعالية الكمامات أعلى؟

18 شباط / فبراير 2021 09:28

متى تكون فعالية الكمامات أعلى؟
متى تكون فعالية الكمامات أعلى؟

اكتشف علماء أمريكيون، فائدة جديدة للكمامة، فقد ظهر أنها تضمن رطوبة أعلى للهواء المستنشق، وكلما ارتفعت نسبة رطوبة البلعوم الأنفي، تزداد فعالية منظومة المناعة في مكافحة الفيروسات.
وتشير مجلة Biophysical Journal، إلى أن هذه الآلية تعمل بشكل خاص في مواسم البرد . وكما هو معروف تحمي الكمامات الطبية من الإصابة بفيروس SARS-CoV-2 وتمنع انتشار العدوى.

والآن اكتشف علماء المعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى (NIDDK) ، وهو جزء من المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة (NIH) ، فائدة أخرى لارتداء الأقنعة. فقد أظهرت نتائج الدراسة التي أجروها ، أن رطوبة الهواء في الجهة الداخلية للكمامة، أعلى بكثير مما في الخارج. وكما هو معروف، تساعد الرطوبة على مكافحة أمراض الجهاز التنفسي بما فيها "كوفيد-19".

ويقول الباحث أدريان باكس، "اكتشفنا أن الكمامات تزيد من رطوبة الهواء المستنشق، لذلك نعتقد أن زيادة رطوبة المسالك الهوائية، قد تكون عاملا في تخفيض شدة مسار المرض عند المصابين الذين كانوا يرتدون الكمامات. وقد سبق أن أثبت سابقا، أن ارتفاع مستوى الرطوبة، يخفض من شدة الإنفلونزا. ويبدو أن الآلية ذاتها تعمل في حالة "كوفيد-19".

ويعتقد الباحثون، أن ارتفاع مستوى الرطوبة يحد من انتشار الفيروس في الرئتين، ما يعزز عملية إزالة المخاط والدقائق الضارة من الرئتين. كما أن زيادة الرطوبة تساعد منظومة المناعة على إنتاج الإنترفيرون- بروتينات تكافح الفيروسات.

ومقابل هذا، يؤدي انخفاض الرطوبة وخاصة مع انخفاض درجة حرارة الهواء، إلى ضعف عملية إزالة المخاط، والاستجابة للإنترفيرون. وقد يكون هذا أحد الأسباب التي تجعل الناس أكثر عرضة للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي في الشتاء.

وقد أظهرت نتائج التجارب التي أجراها الباحثون على أربعة أنواع مختلفة من الكمامات، أن جميعها رفعت مستوى رطوبة الهواء المستنشق، ولكن أفضلها كانت الكمامة المصنوعة من نسيج قطني.

ويشير الباحثون، إلى أنهم في هذه الدراسة، لم يدرسوا تسرب القطرات المحتوية على الفيروسات عبر نسيج الكمامات، وأي نوع من الكمامات أكثر فعالية ضد الفيروس التاجي المستجد. بل أرادوا فقط التأكيد على فائدة أخرى لارتداء الكمامة في فترة الجائحة.

وعموما تؤكد هذه الدراسة على أهمية ارتداء الكمامات كوسيلة بسيطة و فعالة لحماية أنفسنا والأشخاص الذين حولنا من التهابات الجهاز التنفسي، خاصة خلال أشهر الشتاء عندما يزداد احتمال الإصابة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الجمعية التعاونية للتوفير تقديم وجبات غذائية للأسر المحجورة في الشمال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟