وكالة الرأي الفلسطينية هواتف الجيل الخامس تعطل نظام الهبوط في الطائرات وكالة الرأي الفلسطينية مركبة ناسا تواجه "7 دقائق من الرعب" للهبوط على الكوكب الأحمر وكالة الرأي الفلسطينية متى تكون فعالية الكمامات أعلى؟ وكالة الرأي الفلسطينية جرافات الاحتلال تتوغل شرق دير البلح وكالة الرأي الفلسطينية مغادرة 373 مسافرًا ووصول 8 عائدين عبر معبر رفح أمس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شابين من بلدة شعفاط بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد الأسير داود الخطيب وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية استمرار تأثير المنخفض الجوي وكتلة هوائية شديدة وكالة الرأي الفلسطينية حماس: التلاعب بأماكن تسجيل الناخبين بالضفة مؤشر خطير
أخبار » الأسرة و المجتمع

دراسة تؤكد ضرورة فحوصات العين لمرضى كورونا لعلاج التشوهات المحتملة

18 شباط / فبراير 2021 09:39

دراسة تؤكد ضرورة فحوصات العين لمرضى كورونا لعلاج التشوهات المحتملة
دراسة تؤكد ضرورة فحوصات العين لمرضى كورونا لعلاج التشوهات المحتملة

كشفت دراسة للجمعية الفرنسية لطب الأشعة العصبية (SFNR) أن فحص العين مهم لمرضى فيروس كورونا فى المستشفى لتوفير العلاج المناسب وعلاج التشوهات المحتملة بسرعة، قبل تضاعف أعراضها الشديدة بسبب فيروس كورونا، وفقا لموقع thehealthsite.

وأجرى فريق الدراسة فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسى لـ129 مريضًا مصابًا بفيروس كورونا المستجد، حيث اكتشفوا تشوهات فى العين لا تظهر إلا فى فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسى، لفهم طبيعة هذه التشوهات غير العادية فى العين بشكل أفضل.

وأشارت الدراسة إلى أن مقلة العين، فى تسعة من هؤلاء المرضى، أظهرت فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسى واحدة أو أكثر من العقيدات فى الجزء الخلفى لمقلة العين، وتم علاج ثمانية منها فى وحدة العناية المركزة (ICU) لفيروس كورونا، ولدى جميع المرضى التسعة عقيدات فى المنطقة البقعية، وهى المنطقة الموجودة فى الجزء الخلفى من العين المسئولة عن الرؤية المركزية، وثمانية منهم لديهم عقيدات فى كلتا العينين.

وقال الباحثون إن الأطباء يجب أن يفكروا فى فحص العين باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسى عالى الدقة لجميع المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا الحاد للكشف عن هذه العقيدات، كما أوصوا بإجراء فحوصات إضافية مثل تنظير قاع العين، الذى يستخدم عدسة مكبرة وضوء لفحص الجزء الخلفى من داخل العين، والتصوير المقطعى البصرى، وهو اختبار غير جراحى يوفر صورة ثلاثية الأبعاد لبنية العين.

واختتم المؤلف الرئيسى أوجستين ليكلر، الأستاذ المشارك فى جامعة باريس وأخصائى الأشعة العصبية، أن مثل هذه التشوهات العينية قد تمر دون أن يلاحظها أحد فى العيادة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الجمعية التعاونية للتوفير تقديم وجبات غذائية للأسر المحجورة في الشمال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟