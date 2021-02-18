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"الدفاع المدني" يُنفذ 122 مهمة منذ بداية المنخفض الجوي

18 شباط / فبراير 2021 09:56

غزة – الرأي

نفذت الطواقم الميدانية التابعة للدفاع المدني في قطاع غزة 122 مهمة منذ دخول المنخفض الجوي مساء الثلاثاء حتى صباح اليوم.

وذكر الدفاع المدني خلال تقرير إحصائي أن من ضمن المهام 34 مهمة تطاير ألواح معدنية من أسطح المنازل، و27 مهمة إزالة يافطات ولوحات إعلانية، وأشجار، وأعمدة كهربائية آيلة للسقوط.

وأشار الدفاع المدني إلى أن طواقمه تعاملت مع سقوط 7 خزانات مياه، ونفذت ست مهام سحب سيارات، و11 مهمة شفط مياه من منازل، ونفذت 10 مهمات انهيار جزئي في بيوت، فيما تعاملت طواقم الإسعاف مع 4 حالات.

وأوضح التقرير أن طواقم الإطفاء أخمدت تسع حرائق في محافظات القطاع منذ بداية المنخفض.

وكانت مديرية الدفاع المدني قد أعلنت مساء الإثنين الماضي عن اتخاذ جُملة من التدابير تحسباً للمنخفض الجوي القطبي الذي وصل البلاد مساء الثلاثاء، ويستمر حتى غد الجمعة؛ لمتابعة الآثار المتوقعة نتيجة سرعة الرياح والأجواء شديدة البرودة، وهي على تواصل دائم مع كافة الجهات ذات العلاقة.

ودعا الدفاع المدني المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، واتباع توجيهات السلامة لتفادي الأضرار الناجمة عن المنخفض الجوي

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