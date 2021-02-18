عثر سائق شاحنة تايلاندي، على كنز ثمين ونادر في وجبة مأكولات بحرية اشتراها لعائلته، بمبلغ زهيد قد تغير حياته إلى الأبد.

وفقاً لتقرير الديلي ميل البريطانية، فقد فقد دفع مونثيان جانسوك، مبلغاً زهيداً يقدر بحوالي 50 باهتا أي ما يعادل 1.67 دولارا مقابل وجبة محار بحر من أحد الأسواق بقرب منزله، وبعدها قام مع زوجته بطهي الوجبة وسلقها، لكن أثناء تناول الطعام، لاحظ ابنهما وجود قطعة قاسية جدا في فمه وكبيرة.

صياد يعثر على أندر لؤلؤة في العالم: الصدفة وحدها السبب



العثور على لؤلؤة

وعندما حاول الأبن إخراج اللأمر من فمه وجد لؤلؤة كبيرة جدا بالون برتقالي وحينها صدمت العائلة، حيث أنها تتمتع بجمال غريب ونادر جدا، بحجم قطعة معدنية كبيرة بوزن 8 جرامات.

واعتقدت العائلة في البداية أنها مجرد بيضة محار كبيرة، لكنهم أدركوا بعد وقت أنها ربما كانت واحدة من أندر وأغرب اللآلئ في العالم، وهي لؤلؤة ميلو برتقالية، بعد رؤية أخبار عن اكتشاف آخر الشهر الماضي.



وفقاً لتصريحات الأب أن هذه اللؤلؤة ستغير حياته بسبب ثمنها الباهظ، وقال: "اجتمعت عائلتي وجيراني جميعًا لإلقاء نظرة على الحجر واتفقوا على أنه شيء لم نره من قبل".

لم يتوقف الأب عند هذا الحد، وقال: "بالطبع، نريد التأكد من أنها واحدة من اللآلئ الباهظة الثمن، لكن لدي إحساس بأنه يمكننا كسب الكثير من المال مقابل هذه الؤلؤة".

أنواع اللؤلؤ حول العالم

اللؤلؤ هو حجر كريم يستخرج من الماء، ويُستخدم بعد تشكيله و إزالة بعض التشوهات فيه إن وجدت للزينة حول العالم، وهناك ثلاث أنواع من اللؤلؤ:

اللؤلؤ الطبيعي: يتكون بفعل الطبيعة دون تدخل الإنسان، حيث يجده الصيادون المتخصصون في صيد اللؤلؤ والمحار، بعد عمليات بحث مضنية، تُكلّل بالحصول على اللؤلؤة التي تُباع بوضعيتها كما استخرجت، أو يتم التدخل قليلاً لإزالة أي تشوّه محتمل فيها.

اللؤلؤ الزراعي: يعتبر هذا النوع أقلّ درجة من الطبيعي، بسبب تدخل البشر فيه، ويكون ذلك عبر زراعة عرق من اللؤلؤة في المحارة، ثم ينتظر حتى تنمو اللؤلؤة حول هذا الجزء، وتنسج طبقاتها، وتكون أكبر من حجم اللؤلؤ الطبيعي



اللؤلؤ الصناعي هو أردأ أنواع اللؤلؤ، لأنّه يتكوّن من حبيبات زجاجية مغطّاة بسائل أصفر شاحب، لمحاولة تقليد اللؤلؤ الطبيعي، وهو أرخص الأنواع، لأنّه يشبه اللؤلؤ خارجياً فقط.