"الأشغال" تُدعم منطقة الشاطئ لمواجهة المنخفض الجوي

غزة- الرأي

أجرت فرق الطوارئ وطواقم الآليات والمعدات بوزارة الأشغال العامة الإسكان، بأعمال تدعيم لمنطقة مخيم الشاطئ شارع الرشيد إثر وجود انهيار في الشارع، وذلك ضمن جهود الوزارة في مواجهة المنخفض الجوي العميق، حيث بلغ ارتفاع موج البحر أكثر من أربعة أمتار.

وقال م. ناجي سرحان وكيل الوزارة ، إن طواقم الطوارئ بالوزارة عملت منذ الساعات الأولى عملت على مواجهة أثار المنخفض، حيث توجهت الطواقم لتدعيم جوانب شارع الرشيد في منطقة رفح بجوار ميناء الصيادين لتدعيم جوانب الشارع من الانهيار ووصول المياه للشارع.



وتواصل الإدارة العامة للآليات والمعدات أعمالها في مواجهة آثار المنخفض الجوي عبر التنسيق مع الدفاع المدني والجهات الحكومية المختصة.