"أبو الريش" يفتتح عدة مشاريع بمجمع ناصر الطبي بخانيونس

خان يونس- الرأي

افتتح وكيل وزارة الصحة الدكتور يوسف أبو الريش، عدة مشاريع بمبادرات مجتمعية فى مجمع ناصر الطبى.

جاء ذلك، بحضور الدكتور معمر الفرا رئيس جمعية أصدقاء مجمع ناصر، و د.يوسف العقاد مدير مستشفى غزة الأوروبي و عددا من الكوادر الطبية و رجال أعمال ووجهاء محافظة خانيونس.

وثمن أبو الريش، جهود وشهامة أهالى محافظة خان يونس لما يقدمونه من دعم للنهوض بالمنظومة الصحية داخل المجمع وخاصة لجنة أصدقاء مجمع ناصر .

كما وأشاد بالجهود التي بذلتها مستشفيات محافظة الجنوب في مواجهة فيروس كورونا و الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات الطبية للمرضى.

وتحدث عن مشروع بناء مستشفى باطنة داخل المجمع بموازاة بناء مبنى باطنة في مجمع الشفاء بغزة، معتبرا ذلك من أولويات وزارته.

ودعا د.أبو الريش الكوادر الطبية بضرورة الالتزام باجراءات الوقاية والسلامة وعدم التراخي في ظل تناقص أعداد الاصابات داخل المجتمع في قطاع غزة .

وفى ذات السياق، أكد د.زقوت على أن الكوادر الطبية كانت على قدر المسئولية فى الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات الطبية في كافة الأقسام و التخصصات المختلفة، رغم الضغوطات التى شهدها المجمع فى الأونة الاخيرة بسبب تحول مستشفى غزة الأوروبي لعلاج حالات كوفيد.

وتوجه د.زقوت بالشكر الى لجنة أصدقاء مجمع ناصر الطبي والجهات الداعمة من الداخل أو الخارج على هذه المبادرات الطيبة والمشاريع المقدرة لدى ادارة المجمع .

بدوره، وعد د.معمر الفرا بتنفيذ مشروع تأثيث وصيانة قسم العيون في مستشفى غزة الأوروبي نظرا لانه القسم الوحيد الذي يقدم هذه الخدمة في محافظة خان يونس .

وفى نهاية الافتتاح، اطلع وكيل وزارة الصحة ومدير عام المجمع و د.زقوت والوفد المرافق على مشاريع المبادرة أولها مشروع التجهيز والتأثيث فى قسم العمليات في مبنى التحرير و عيادة الحاجة زليخة سليمان الفرا للأطفال بحضور ممثل عن العائلة الممولة للمشروع، و توفير كراسي ثلاث لصالح مرضى الكلى بقسم الكلى في مبنى ناصر للباطنة .

وثمن أبو الريش، هذه المشاريع الطيبة، متمنيا المزيد من التعاون مع المجتمع المحلي في دعم المستشفيات وتعزيز لجنة أصدقاء المجمع لدور الرقابي للنهوض بالمنظومة الصحية بالشراكة مع وزارة الصحة .