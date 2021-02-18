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مجمع الشفاء ينقذ حياة شاب نفذ جسم معدني في تجويف صدره

18 شباط / فبراير 2021 11:13

مجمع الشفاء ينقذ حياة شاب نفذ جسم معدني في تجويف صدره
مجمع الشفاء ينقذ حياة شاب نفذ جسم معدني في تجويف صدره

غزة- الرأي

نجح الطاقم الطبى برئاسة د.رائد العرينى رئيس قسم جراحة الصدر بمجمع الشفاء الطبى، فى إنقاذ حياة شاب لم يتجاوز العشرين من عمره، جراء دخول جسم معدنى صلب قطره 5سم فى تجويف الصدر من جهة القلب.

وأفاد د.العرينى، أن الشاب محمد أبومغصيب وصل إلى مجمع الشفاء الطبي بحالة صدمة إثر إصابة مباشرة بجسم معدني صلب نافذ بتجويف الصدر الأيسر نجم عنه نزيف داخلي شديد وتدمير للفص العلوي الأيسر وإصابة الاوردة والشرايين الرئيسة.

وأكد د.العرينى، أنه تم السيطرة على النزيف واستئصال للفص الرئوي الأسفل، فى عملية وصفها بفائقة المهارة والتى استمرت لأربع ساعات متواصلة تكللت بالنجاح، لافتا الى أن المريض مكث لأسبوع بالمجمع وغادر المشفى بصحة جيدة.

يذكر أن الحادث ناجم عن دخول القضيب المعدني لعربة الحصان نتيجة اصدامه بسرعة هائلة بدراجة هوائية. ونوه د.العرينى الى أن هذه العملية الثانية التى تجرى داخل المجمع، بعد اجراء مثيلاتها قبل أربع سنوات.

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