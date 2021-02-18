تسجيل 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، تسجيل 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1997 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 210 حالة من المصابين بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 54041 إصابة بينها 2168 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 51335 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 538 حالة.

وذكرت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 52 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 26.

يشار الى أن الوزارة لم تعلن عن تسجيل أي حالة وفاة لهذا اليوم.