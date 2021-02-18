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للبدء بالتطعيم ضد كوفيد19

الصحة بغزة تستلم 2000 جرعة من اللقاح الروسي سبوتنيك

18 شباط / فبراير 2021 11:25

الصحة بغزة تستلم 2000 جرعة من اللقاح الروسي سبوتنيك
الصحة بغزة تستلم 2000 جرعة من اللقاح الروسي سبوتنيك

غزة- الرأي

استلمت وزارة الصحة بغزة مساء اليوم الأربعاء  2000 جرعة من اللقاح الروسي سبوتنيك لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا قادمة من وزارة الصحة برام الله، عبر معبر كرم أبو سالم استعدادا لبدء التطعيم والذي سيبداء العمل به صباح يوم الاحد الموافق21 فبراير.

وقال د. مجدي ضهير مدير عام الرعاية الأولية أنه سيتم تخصيص هذه التطعيمات للفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الإصابة بفيروس كوفيد19.

وأوضح د. ضهير أنه سيتم تطعيم مرضى زراعة الأعضاء ومرضى الفشل الكلوي.

وحول أماكن التطعيم أشار د. ضهير إلى أنه سيتم تخصيص مركز شهداء الرمال الكائن في شارع الوحدة لسكان محافظتي غزة وشمال القطاع، فيما سيتم تخصيص مركز شهداء خانيونس للمحافظتين الجنوبية والوسطى.

وكرر د. ضهير تأكيده للراغبين بتلقى اللقاح بالإسراع في التسجيل عبر تطبيق صحتي من خلال موقع وزارة الصحة بقطاع غزة عبر الإنترنت أو من خلال التطبيق على الهواتف الذكية.

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