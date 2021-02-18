الاحتلال يهدم منزلين في "قلنسوة" بأراضي الـ48

الداخل المحتل- الرأي:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزلين قيد الإنشاء يعودان لعائلة أبو عرار في قلنسوة، وتحديداً في المنطقة الغربية من المدينة.

يشار إلى أن عملية الهدم، صباح اليوم، هي الثالثة لعائلة أبو عرار التي تسكن في المنطقة الغربية (سهل قلنسوة)، إذ أن سلطات الاحتلال هدمت قبل نحو عامين منزلاً للعائلة، وفي العام 2017 هدمت منشآت وحظيرة للمواشي.

يذكر أن جرافات سلطات الاحتلال هدمت منزلا يعود لعائلة أبو سمهدانة في قرية أم بطين، ومنزلاً متنقلاً وديواناً يعود لعائلة أبو صيام في مدينة رهط، ومسكنا في قرية الزرنوق، كما هدمت مساكن أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، جنوبي البلاد، وذلك للمرة 183 على التوالي، يوم أمس الأربعاء.

تجدر الإشارة إلى أن البلدات الفلسطينية بأراضي الـ 48 شهدت تصعيداً في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في عين ماهل ويافا وشفاعمرو وكفر قاسم وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش وبلدات عربية بالنقب وغيرها.