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بلدية دير البلح تعامل مع 245 إشارة وشكوى منذ بدء المنخفض

18 شباط / فبراير 2021 11:37

الوسطى- الرأي:

أفاد مدير دائرة المياه والصرف الصحي ببلدية دير البلح م.رضوان أبو كريم أن فرق وطواقم الطوارئ بالبلدية تعاملت مع نحو 245 إشارة وشكوى حول طفح مياه الصرف الصحي وغرق شوارع وتجمع مياه الأمطار وفيضانات في بعض مناطق المدينة منذ بداية المنخفض الجوي القطبي الذي ضرب المدينة مساء الثلاثاء الماضي.

وأكد ان فرق الطوارئ تعاملت مع كافة الإشارات والشكاوي التي تلقتها ومعالجتها بالشكل المطلوب في العديد من مناطق المدينة من بينها شارع صلاح الدين بالكامل، شارع تونس، شارع الشهداء بجوار الهلال، شارع البيئة، شارع النخل، بالإضافة إلى معالجة آثار طفح مياه البحر على الشارع.

ولفت أن طواقم البلدية موجودين على رأس عملهم خلال الـ 24 ساعة وعلى متابعة مستمرة مع رئيس البلدية لمتابعة تداعيات المنخفض الجوي والحفاظ على سلامة وممتلكات المواطنين لا سيما في ظل ازدياد حدة المنخفض وما يصاحبه من رياح شديد.

ونوه أن البلدية ومنذ الاعلان عن المنخفض الجوي اتخذت جميع الاجراءات اللازمة للتقليل من آثار المنخفض والحفاظ على استمرار الخدمات المقدمة حيث تم تنظيف جاليات المطر، وإزالة الرمال والأتربة من مناطق وشوارع المدينة، تسوية للشوارع التي يصبح فيها حفر نتيجة انجراف الرمال مع المطر، بالإضافة إلى تجهيز مضخات المياه والتأكد من جهوزيتها للعمل وتوفر متطلبات الصيانة الخاصة بها وتجريبها كما تم  تشكيل الفرق الخاصة بالطوارئ والمتعلقة بفصل الشتاء وآليات التواصل خلال المنخفض الجوي.

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