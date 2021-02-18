الصحة بغزة: بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا الأحد القادم

غزة – الرأي - محمود أبو راضي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا صباح الأحد القادم بعد وصول 2000 جرعة من اللقاح الروسي إلى القطاع أمس عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.

وقال نائب مدير عام الرعاية الأولية بالوزارة مجدي ضهير في تصريح لوكالة "الرأي" إنه سيتم تخصيص هذه التطعيمات للطواقم الطبية والمرضى وكبار السن.

وأضاف ضهير، أن توزيع اللقاح سيكون في مركزي شهداء الرمال لمناطق غزة والشمال والوسطى، وفي مركز شهداء خان يونس، ليُغطي محافظتي خان يونس ورفح.

ودعا المواطنين الراغبين بتلقى اللقاح للإسراع في التسجيل عبر تطبيق صحتي من خلال موقع وزارة الصحة بقطاع غزة عبر الإنترنت أو من خلال التطبيق على الهواتف الذكية.