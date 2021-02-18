"الزراعة" تتابع ميدانياً أضرار المنخفض وفتح الاحتلال عبارات المياه

غزة- الرأي

أكدت وزارة الزراعة في غزة، أنها تواصل حصر الأضرار التي لحقت بأراضي المزارعين في كافة محافظات قطاع غزة نتيجة المنخفض الجوي المتواصل وفتح الاحتلال عبارات المياه شرق القطاع.



وأفادت الزراعة أنها وجهت طواقمها منذ اللحظة الأولى لورود شكاوى المزارعين لإغاثتهم ومساعدتهم ولحصر الأضرار الناتجة عن المنخفض.



ومنذ صباح الأمس تتابع الطواقم الفنية في مديرية زراعة غزة الأضرار الناتجة عن المنخفض الجوي والعاصفة الجوية التي تضرب الأراضي الفلسطينية، إضافة الى فتح العبارات من قبل الاحتلال بمنطقة شرق الشجاعية.



ويعمل مهندسو الزراعة رغم الظروف الجوية الصعبة، والامكانيات حيث تتواجد الطواقم الفنية بشكل دوري دون انقطاع بجوار المزارعين لمتابعة أوضاعهم الميدانية ارشادهم لتفقد الأضرار.



وكانت وزارة الزراعة قد أصدّرت قبل أيام تنويهًا مهمًا المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والصيادين، حذرت فيه من الرياح القوية المصاحبة للمنخفض الجوي المتوقع تأثيره على المنطقة وقد تصل سرعتها الى 70كم/ساعة.



وأكّدت الوزارة على ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة في المزارع وخاصة في مزارع الدواجن والدفيئات الزراعية