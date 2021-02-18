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8 وفيات و627 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

18 شباط / فبراير 2021 02:49

إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم
إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس، عن تسجيل 8 حالات وفاة و627 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لخلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي عن الحالة الوبائية أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة في الضفة الغربية "رام الله 4، الخليل 1، سلفيت1، جنين 1، نابلس 1".

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "الخليل (104)، سلفيت (35)، بيت لحم (63)، طولكرم (26)، ضواحي القدس (8)، قلقيلية (16)، أريحا والأغوار (19)، رام الله والبيرة (117)، نابلس (46)، جنين (22)، طوباس (0)"، قطاع غزة (171).

وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "الخليل (88)، سلفيت (26)، بيت لحم (106)، طولكرم (29)، ضواحي القدس (0)، قلقيلية (7)، أريحا والأغوار (13)، رام الله والبيرة (107)، نابلس (33)، جنين (33)، طوباس (8)"، قطاع غزة (210).

ولفتت الوزارة إلى وجود 69 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 25 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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