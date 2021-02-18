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"أونروا" تعلن موعد توزيع مساعدات 2021 وآلياتها في غزة

18 شباط / فبراير 2021 03:00

توزيع المساعدات للاجئين في قطاع غزة
توزيع المساعدات للاجئين في قطاع غزة

غزة- الرأي:

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الخميس، موعد بدء توزيع المساعدات الغذائية "الكابونات" للدورة رقم 1- 2021.

وأشارت "أونروا" في بيان لها، إلى أنه سيتم البدء بتوزيع تلك المساعدات يوم الأحد القادم الموافق 21-2-2021، وفق النظام الجديد "الكابونة الموحدة" للمستفيدين بالمحافظات الجنوبية.

وأكدت عدم وجود "كابونة" بيضاء أو صفراء بل ستكون "كابونة" موحدة لجميع المستفيدين من خدماتها الغذائية والتموينية، موضحة أنها ستشهد تقليصات في الكميات المستلمة.

وأشارت إلى أن مَن لم يجد موعداً لاستلام "الكابونة" الخاصة به، عليه إعادة الفحص مرة أخرى في اليوم التالي، كونه يتم إضافة أسماء جديدة يومياً.

وقالت: "يتم نشر المواعيد على الموقع بشكل يومي بحسب عدد أفراد الأسرة المُقرر تسليم المواد الغذائية لهم، لذلك على المواطنين الدخول للموقع وفحص بشكل يومي لمعرفة موعد التسليم".

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