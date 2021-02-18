وفد أمني وآخر فتحاوي يصلان غزة عبر حاجز "إيرز"

غزة- الرأي:

وصل اليوم الخميس، وفدان الأول أمني والآخر من اللجنة المركزية لحركة فتح، إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون/"إيرز"، قادمين من مدينة رام الله.

ويتبع الوفد الأمني للجنة الأمنية التي تشكلت منذ مباحثات المصالحة عام 2014، حيث من المقرر أن يعقد عدة لقاءات في قطاع غزة.

وترأس وفد اللجنة المركزية الذي دخل غزة اليوم، إسماعيل جبر، فيما دخل أمس للقطاع روحي فتوح وصبري صيدم العضوان في ذات اللجنة الفتحاوية.

ويأتي وصول تلك الوفود في إطار التسهيلات التي تقدمها الحكومة وحركة حماس بالتنسيق مع الفصائل في قطاع غزة من أجل إنجاح وتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.