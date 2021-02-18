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قرار بفتح صالات الأفراح والرياضة بغزة وفق بروتوكول خاص

18 شباط / فبراير 2021 05:14

المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم
المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم

غزة- الرأي:

 أكدت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الخميس، أنه وفي إطار استمرار استقرار الحالة الوبائية لفيروس "كورونا" فقد تقرر اتخاذ الإجراءات التخفيفية الآتية اعتباراً من الأحد القادم 21 فبراير:

  • إعادة فتح النوادي والصالات الرياضية "الجيم" وفق البروتوكول الخاص بذلك.

 

  • إعادة فتح صالات الأفراح التي تزيد مساحتها عن 500 متر مربع، وفق البروتوكول الخاص المتفق عليه بين وزارتي الداخلية والصحة، وهيئة أصحاب المطاعم والفنادق.

 

  • ستقوم المباحث العامة بتحرير تعهدات خطية بحق أصحاب تلك المنشآت، بالالتزام بالبروتوكولات الخاصة بإعادة تشغيلها، وستتابع تنفيذ ذلك، وكلّ من يخالف ستُتخذ بحقه الإجراءات القانونية اللازمة.
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