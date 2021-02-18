قرار بفتح صالات الأفراح والرياضة بغزة وفق بروتوكول خاص

أكدت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الخميس، أنه وفي إطار استمرار استقرار الحالة الوبائية لفيروس "كورونا" فقد تقرر اتخاذ الإجراءات التخفيفية الآتية اعتباراً من الأحد القادم 21 فبراير:
- إعادة فتح النوادي والصالات الرياضية "الجيم" وفق البروتوكول الخاص بذلك.
- إعادة فتح صالات الأفراح التي تزيد مساحتها عن 500 متر مربع، وفق البروتوكول الخاص المتفق عليه بين وزارتي الداخلية والصحة، وهيئة أصحاب المطاعم والفنادق.
- ستقوم المباحث العامة بتحرير تعهدات خطية بحق أصحاب تلك المنشآت، بالالتزام بالبروتوكولات الخاصة بإعادة تشغيلها، وستتابع تنفيذ ذلك، وكلّ من يخالف ستُتخذ بحقه الإجراءات القانونية اللازمة.