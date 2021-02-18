قرار بفتح صالات الأفراح والرياضة بغزة وفق بروتوكول خاص

غزة- الرأي:

أكدت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الخميس، أنه وفي إطار استمرار استقرار الحالة الوبائية لفيروس "كورونا" فقد تقرر اتخاذ الإجراءات التخفيفية الآتية اعتباراً من الأحد القادم 21 فبراير:

إعادة فتح النوادي والصالات الرياضية "الجيم" وفق البروتوكول الخاص بذلك .

إعادة فتح صالات الأفراح التي تزيد مساحتها عن 500 متر مربع، وفق البروتوكول الخاص المتفق عليه بين وزارتي الداخلية والصحة، وهيئة أصحاب المطاعم والفنادق .