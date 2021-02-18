كهرباء غزة: أنجزنا آلاف الإجراءات والمهام خلال المنخفض

غزة- الرأي:

استعرضت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، اليوم الخميس، إنجازاتها خلال يومي المنخفض الجوي، مؤكدة أنها أنجزت آلاف الإجراءات والمهام.

وبينت الشركة في تقرير لها، أنه منذ ورود أخبار المنخفض تم تفعيل خطط الطوارئ المتعلقة بالمنخفضات الجوية واستنفار كافة الطواقم الهندسية والفنية للبدء باتخاذ الإجراءات المتوافق عليها.

وأوضحت أن مدير عام الشركة م. ماهر عايش دعا لاجتماع موسع وعاجل الأحد 14 من فبراير الجاري، للتأكيد على هذه الاستعدادات ومناقشة تفاصيل الخطط ومراجعتها.

وأشارت إلى أنه مع دخول المنخفض تمت مباشرة الأعمال وفق نسق متواصل على مدار الساعة ومنظم حسب التعليمات، وقد شارك في تنفيذ المهام والجهود العديد من الأفراد والآليات.

وقالت: "شارك في العمليات أكثر من (94) موظف دعم هندسي وفني، تضمنت الوردية الواحدة في مركز الاستعلامات (8) موظفين، وفي مركز التحكم " سكادا" (4) موظفين".

وأضافت "كما شارك في الجهد الإعلامي أكثر من (10) موظفين من وحدة العلاقات العامة والإعلام، وأكثر من (23) موظف شاركوا في عمليات الدعم اللوجستي، كما شاركت قرابة (16) مركبة صغيرة لدعم تنفيذ المهام السريعة".

ولفتت إلى أن (12) رافعة شاركت لتنفيذ مهام الصيانة الطارئة، و(5) شاحنات "مانوف" في دعم المهام الثقيلة، وعدد (2) حفار لمساندة الأعمال الطارئة المتعلقة بالحفريات، وشاركت عدد (2) رافعة شوكية في تلبية احتياجات المخازن والمقرات.

وبشأن النسبة الإجمالية لعدد الاشارات الواردة، بينت أنه تم تسجيل قرابة (640) إشارة، والطلعات الميدانية قرابة (375)، والمهام العمل قرابة (1026)، ومهام تبديل الأحمال الميدانية فبلغت قرابة (1080).

وذكرت أن عدد الاتصالات الواردة لمركز الاستعلامات عبر الرقم (133) منذ بداية المنخفض بلغت قرابة (3722) اتصال، وعدد الإشارات التي تمت معالجتها خلال المنخفض والمبلغ عنها من خلال مركز الاستعلامات أكثر من (582) إشارة.

ونوهت إلى أن هناك إشارات تم تنفيذها من قبل المقرات دون رصدها من قبل مركز الاستعلامات حيث كانت بعض الاتصالات ترد للمقر مباشرة أو من خلال زيارة المواطن للمقر.

أكدت الشركة بأن مستوى الطلب على الطاقة خلال اليومين الماضيين ارتفع في ظل المنخفض الجوي حيث سجلت أجهزة القياس عدد من البيانات المتعلقة بحالة الكهرباء في قطاع غزة ومنها ذروة الطلب التي وصلت لقرابة (530) ميجاوات.

واستدركت "كان متوسط الطاقة المتوفرة خلال المنخفض والذي تم توثيقه بقرابة (200) ميجاوات، كما سجلت أجهزة القياس نسبة عجز وصلت (59%)، وتم توثيق أكثر من (1000) عملية فصل وتحميل للخطوط خلال 24 ساعة في مركز التحكم بالشبكة عن بعد "سكادا" خلال المنخفض".