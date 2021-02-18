غزة- الرأي:

نظم قسم الإعلام في كلية علوم الاتصال واللغات في جامعة غزة، ندوة علمية حول "توظيف السوشيال ميديا في العلاقات العامة.

وجرت الندوة بمشاركة خبير العلاقات العامة وعضو المكتب التنفيذي لقطاع الإعلام بمجلس الشباب المصري د. محمد إسماعيل عمر، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الخليج العربي للتدريب والتنمية والاستشارات من مصر د. محمد سعد.

كما شارك في الندوة عميد كلية علوم الاتصال واللغات بجامعة غزة د.وسام عامر، ورئيس قسم الإعلام الدكتور حاتم علي العسولي، ولفيف من أعضاء الهيئة التدريسية في قسم الإعلام، ومختصي العلاقات العامة في عدد من الدول العربية، وطلبة العلاقات العامة في قسم الإعلام بجامعة غزة.

ورحب "عامر"، بالدكتور "عمر" مؤكدًا على أهمية الندوة التي تتناول موضوع مهماً لاسيما في هذا الوقت الذي أصبحت فيه وسائل التواصل الاجتماعي حاجة ماسة وأساسية في حياة كل إنسان.

وثمن دور وجهود قسم الإعلام في التشبيك وتوطيد علاقات التعاون العلمي المشترك مع الخبراء والزملاء الأكاديميين في الجامعات العربية.

من جانبه، "د.عمر" عن العلاقات العامة وأهمية السوشيال ميديا، وأهمية توظيف مواقع التواصل الاجتماعي في عمل العلاقات العامة، والمواقع الأكثر استخدمًا وآليات الاستخدام الأمثل لها.

وقدم مجموعة من النصائح العامة والخاصة التي من شأنها حماية البيئة الرقمية لمستخدمي المنصات الرقمية، وتحسين الملف الشخصي للمؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعي، واختتم الندوة بالتطبيق العملي لمونتاج فيديو "برومو" لقناة اليوتيوب باستخدام تطبيقات الهاتف الذكي.

بدوره، أوضح الدكتور "العسولي" أن تنظيم الندوة العلمية أتى ضمن المخرجات العملية لمساق تطبيقات عملية في العلاقات العامة، الذي يبدع طلبة القسم خلال دراسته في تنظيم وإنتاج العديد من الأنشطة العملية في مجالات العلاقات العامة.

وعبر عن شكره وتقديره لمدرب الإعلام المعتمد في جامعة القاهرة الدكتور محمد إسماعيل عمر لتفضله بقبول الدعوة، ولما قدمه من معلومات هامة ومميزة خلال الندوة العلمية.

يذكر أن الطالبة نور سهيل نشوان أدارت الندوة التي تخللها نقاش علمي حيوي ومميز، والعديد من التساؤلات والاستفسارات التي تم الإجابة عليها من قبل ضيف الندوة الدكتور محمد إسماعيل عمر، الذي تم تكريمه بمنحه شهادة شكر وتقدير في ختام الندوة.