إصابات واعتقالات بمواجهات مع الاحتلال في القدس

فلسطين المحتلة - الرأي

أُصيب ثلاثة شبان بالرصاص المطاطي واعتقل آخرون، اليوم الخميٍس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجهة الجنوبية من بلدة العيساوية بالقدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، صوب مجموعة من الشبان خلال لعبهم بالثلج، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق، و3 بالرصاص المطاطي.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من الشبان عُرف منهم محمود سعيد عبيد من العيساوية، والشاب أحمد سامي أبو سبيتان من الطور.

وبدورها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس إن قوات الاحتلال استهدفت سيارة إسعاف تابعة لها خلال عملها في العيساوية.