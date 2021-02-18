وكالة الرأي الفلسطينية قرار بفتح صالات الأفراح والرياضة بغزة وفق بروتوكول خاص وكالة الرأي الفلسطينية أسير من خان يونس يُرزق بطفل بواسطة نطفه مهربة وكالة الرأي الفلسطينية وفد أمني وآخر فتحاوي يصلان غزة عبر حاجز "إيرز" وكالة الرأي الفلسطينية "أونروا" تعلن موعد توزيع مساعدات 2021 وآلياتها في غزة وكالة الرأي الفلسطينية 8 وفيات و627 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية بداية غزة تحكم بالسجن ١٠ سنوات مع النفاذ في قضية قتل وكالة الرأي الفلسطينية الشؤون الفنية في النقل والمواصلات تتحدث عن إنجازاتها في العام 2020 وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تدرب طلبة التدريب المهني على آلات حديثة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: انخفاض ملموس في معدل وفيات حديثي الولادة والرضع وكالة الرأي الفلسطينية مرضى زراعة الأعضاء بغزة.. أول من يتلقى لقاح كوفيد19
أخبار » الأخبار الفلسطينية

إصابات واعتقالات بمواجهات مع الاحتلال في القدس

18 شباط / فبراير 2021 07:29

مواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية
مواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية

فلسطين المحتلة - الرأي

أُصيب ثلاثة شبان بالرصاص المطاطي واعتقل آخرون، اليوم الخميٍس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجهة الجنوبية من بلدة العيساوية بالقدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، صوب مجموعة من الشبان خلال لعبهم بالثلج، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق، و3 بالرصاص المطاطي.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من الشبان عُرف منهم محمود سعيد عبيد من العيساوية، والشاب أحمد سامي أبو سبيتان من الطور.

وبدورها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس إن قوات الاحتلال استهدفت سيارة إسعاف تابعة لها خلال عملها في العيساوية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الجمعية التعاونية للتوفير تقديم وجبات غذائية للأسر المحجورة في الشمال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟