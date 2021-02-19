الطقس: أجواء شديدة البرودة وأمطار على معظم المناطق

غزة- الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يستمر تأثير المنخفض الجوي اليوم الجمعة، ويكون الجو غائما ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة، وتسقط بمشيئة الله الأمطار على معظم المناطق، وقد تكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وتنبأت أن يكون الجو هذه الليلة غائماً وشديد البرودة وماطرا وقد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا، ويتوقع في ساعات الليل أن يبدأ المنخفض الجوي بالإنحسار، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وأشارت إلى ان الجو يكون يوم غد السبت، غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة الى بارد وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة في ساعات الصباح، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

ولفتت إلى أن الجو يكون يوم الاحد المقبل غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة الى بارد والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .