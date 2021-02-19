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ثلاث حالات وفاة و 139 إصابة جديدة بكورونا في غزة

19 شباط / فبراير 2021 10:22

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، تسجيلها ثلاث حالات وفاة و139 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1879 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي، تعافي 246 حالة من المصابين بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 54180 إصابة بينها 2058 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 51581 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 541 حالة.

وذكرت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 41 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 21.

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