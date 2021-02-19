وزارة الأسرى: ضرار أبو سيسي يدخل عامه ١١ في سجون الاحتلال

غزة- الرأي:

أفادت وزارة الأسرى والمحررين بأن الأسير المهندس ضرار أبو سيسي "52" عاما من قطاع غزة أنهى اليوم عشرة أعوام في سجون الاحتلال، و دخل عامه الحادي عشر.

وأوضحت الوزارة بأن الأسير ضرار قد تم اعتقاله واختطافه بتاريخ 19/2/2011 من أوكرانيا خلال عملية أمنية لموساد الاحتلال قبل ١٠ سنوات ، وحكم عليه بعد 4 سنوات بالسجن الفعلي لمدة "21" عاما .

وأشارت الوزارة أن الأسير قد خضع للعزل ثلاث سنوات كاملة، ونتيجة التحقيق القاسي وظروف العزل والإهمال الطبي أصيب بالعديد من الأمراض التي أثرت على صحته بشكل كبير.

ويذكر أن "أبو سيسي" كان يعمل رئيس قسم التشغيل في محطة توليد الكهرباء بغزة، اختطفه الاحتلال أثناء سفره لأوكرانيا، بحجة أنه شارك بفاعلية في تطوير وتحسين أداء صواريخ القسام، وقد حكمت عليه محكمة بئر السبع المركزية بعد 4 سنوات من اعتقاله، بالسجن الفعلي لمدة 21 عاما، وعزله الاحتلال ما يزيد عن 3 سنوات كاملة، حتى أنها أبقت على عزله بعد الاتفاق خلال إضراب الكرامة على إنهاء عزل جميع الأسرى.

أفادت وزارة الأسرى والمحررين بأن الأسير المهندس ضرار أبو سيسي "52" عاما من قطاع غزة أنهى اليوم عشرة أعوام في سجون الاحتلال، و دخل عامه الحادي عشر.

وأوضحت الوزارة بأن الأسير ضرار قد تم اعتقاله واختطافه بتاريخ 19/2/2011 من أوكرانيا خلال عملية أمنية لموساد الاحتلال قبل ١٠ سنوات ، وحكم عليه بعد 4 سنوات بالسجن الفعلي لمدة "21" عاما .

وأشارت الوزارة أن الأسير قد خضع للعزل ثلاث سنوات كاملة، ونتيجة التحقيق القاسي وظروف العزل والإهمال الطبي أصيب بالعديد من الأمراض التي أثرت على صحته بشكل كبير.