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بعد وصول الطلب لمستويات كبيرة

الكهرباء: نبذل جهودًا لتخفيف عجز الساعات بالجدول

19 شباط / فبراير 2021 03:10

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غزة- الرأي:

أصدرت شركة توزيع كهرباء، تنويهًا هامًا كشفت فيه وجود عجز ساعات في جدول التوزيع نتيجة ازدياد مستويات الطلب على الكهرباء.

وأكدت الشركة في بيان لها أن مستوى الطلب على الطاقة الكهربائية وصل مستويات كبيرة في ظل هذه الأجواء الباردة وخاصة في فترات الذروة المسائية.

وذكرت أن المتوفر من كهرباء قرابة (200) ميجاوات العجز الكبير ناتج عن ازدياد الطلب في مختلف المناطق والذي وصل لذروته ليلة أمس الساعة السابعة مساء، حيث وصل ل(589) ميجاوات ، واليوم سجلت أجهزة القياس طلب وصل ل(545.6)ميجاوات عند الساعة الحادية عشر صباحا وهو مرشح للارتفاع في ساعات مساء اليوم.

 وأكدت الشركة أنها تبذل جهودًا كبيرةً لزيادة كفاءة التوزيع للتخفيف من العجز الاضافي الذي بلغ  من (3-4) ساعات. 

وتقدمت الشركة بالشكر لمشتركيها المساهمين في ترشيد الاستهلاك و الذين استجابوا لارشاداتها وعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية بشكل مفرط ومبالغ فيه وخاصة أوقات الذروة وإمكانية الاستعاضة عن تشغيل الأجهزة الكهربائية بأجهزة بديلة مرشدة للطاقة.

وأشارت إلى أن العجز في الجدول مرتبط بالمنخفض الجوي ومع عودة الأجواء للاعتدال فإن الجدول سيعود للتحسن وساعات العجز ستنحسر بشكل ملحوظ.

وشددت الشركة على أنها تعمل على مدار الساعة من أجل ضمان وصول التيار الكهربائي في أوقاته المحددة وسد جزء من العجز الناتج عن الاحتياج الكبير للطاقة وهي تبذل جهود كبيرة في سبيل ذلك.

 وتأملت بأن تتم الاستجابة لدعوتها والامتثال لتعليماتها تحقيقا للمصلحة العامة وتلبية لحاجة قطاع عريض من المواطنين.

ودعت الشركة الجميع للإبلاغ عن أي تعديات أو طوارئ في موضوع الكهرباء بالاتصال على الرقم 133 الخاص بالشركة.

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