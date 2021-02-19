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الاحتلال يقمع المسيرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان

19 شباط / فبراير 2021 04:02

ارشيف
ارشيف

رام الله - الرأي

 قمعت قوات الاحتلال، عصر اليوم الجمعة، المسيرات الأسبوعية التي تخرج في الضفة المحتلة رفضًا لمصادرة الأراضي وهدم البيوت ومخططات الاحتلال الاستيطانيّة.

وأصيب شاب بعيار اسفنجي بالقدم، وعشرات حالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع جيش الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للجدار والاستيطان، والمطالبة بفتح الشارع الرئيسي المغلق للقرية منذ (18 عامًا).

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاسفنجي، وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المشاركين في المسيرة ما أدى لإصابة شاب بعيار اسفنجي في القدم، والعشرات بحالات اختناق.

وخرجت المسيرة بمُشاركة أهالي القرية، رغم غزارة الأمطار وشدة البرد وسوء الاحوال الجوية، للتأكيد على تحقيق كامل أهدافها.

وفي نابلس، أصيب مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال قمع قوات الاحتلال، مسيرة سلمية احتجاجًا على إقامة بؤرة استيطانية في أراضي قرية بيت دجن شرق نابلس.

وبيّنت مصادر محلية، أنّ قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيلة للدموع، باتجاه المشاركين بالمسيرة، ما أدى إلى إصابة أحد المشاركين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في قدمه.

وتشهد قرية بيت دجن في كل يوم جمعة مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في الأراضي المهددة بالاستيلاء.

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