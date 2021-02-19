بعد احتجاز 5 أشهر.. الاحتلال يسلّم جثمان الشهيد "الخطيب"

بيت لحم - الرأي

تسلمت الطواقم الطبية الفلسطينية عصر اليوم الجمعة، جثمان الشــهيد الأســير داود الخــطيب على حاجز مزموريا شرق بيت لحم.



ونقلت الطواقم جثمان الشهيد "الخطيب" إلى مستشفى بيت جالا الحكومي.



وكان الشهيد الخطيب محتجزا لدى سلطات الاحتلال منذ أكثر من خمسة أشهر.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب: "تم إبلاغ طواقمنا من قبل الارتباط الفلسطيني بانه سيتم تسليم جثمان الأسير الشهيد داوود طلعت الخطيب لطواقم الهلال الأحمر على حاجز مزموريا في منطقه بيت لحم الساعة الخامسة مساء".

يذكر أن الشهيد الأسير الخطيب (45 عاما) من بيت لحم، كان قد مضى على اعتقاله 18 عاما، واستشهد في معتقل "عوفر" في الثاني من أيلول/ سبتمبر من العام المنصرم.

واعتقل الخطيب بتاريخ 2/4/2001، عقب محاصرة منزله في بيت لحم، ومنذ اعتقاله تنقل بين أكثر من خمس سجون حيث حكم عليه بالسجن 18 عاما ونصف بتهمة نشاطه في الانتفاضة، وتنفيذه عدة عمليات نوعية ضد الاحتلال ولم يتبق للإفراج عنه سوى 6 أشهر.

ووفق الإحصائيات، فان الاحتلال يحتجز جثامين حوالي 253 شهيدا في "مقابر الأرقام"، أقدمهم أنيس دولة أحد القادة العسكريين في القوات المسلحة الثورية، التابعة للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والمحتجز منذ العام 1980.