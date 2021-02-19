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رئيس سابق للشاباك: وجود إسرائيل قد ينتهي بعد ربع قرن

19 شباط / فبراير 2021 06:54

ارشيف
ارشيف

القدس المحتلة - الرأي

رأى الرئيس الأسبق لجهاز " الشاباك" الإسرائيلي  يوفال ديسكين أن وجود دولة الاحتلال قد ينتهي بعد ربع قرن، "لأسباب ليست عسكرية".

ووصف ديسكين، في مقال نشره في صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الجمعة، الأزمة السياسية في إسرائيل وعدم القدرة على تشكيل حكومة مستقرة بأنه "استعراض سياسي رخيص"، يحل مكان مواجهة القضايا الإستراتيجية – الوجودية، التي جسدت أزمة كورونا مدى حدتها.

وحذر ديسكن  من "مخاطر على استمرارها بالوجود بعد جيل واحد (25 عاما)، ليس من خلال حرب، بل لأن عناصر فنائها في داخلها".

وتساءل: "هل إسرائيل لديها التكتل الاجتماعي، المناعة الاقتصادية، والقوة العسكرية الأمنية، التي تضمن استمرار وجودها بعد جيل واحد؟".

وختم رئيس "الشاباك" الأسبق :" أنا مقتنع بأنه واضح للكثيرين بيننا أنه إذا لم نتدارك الوضع، الآن، فإننا سنفقد وقتا ثمينا، وربما نفقد الدولة بعد سنوات جيل واحد من اليوم". حسب قوله.

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