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الطقس: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة

20 شباط / فبراير 2021 09:25

الطقس -
الطقس -

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الجو شديد البرودة الى بارد، وتبقى الفرصة مهيأة خاصة في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الامطار على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة الى بارد، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو مع بقاء الجو شديد البرودة الى بارد، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت دائرة الأرصاد الجوية أن تبقى البلاد الثلاثاء المقبل، تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ومغبرا أحيانا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على فترات فوق معظم المناطق، قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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