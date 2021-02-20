الاحتلال يهدم ويصادر 89 مبنى خلال أسبوعين

الضفة المحتلة – الرأي:

قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم ومصادرة 89 مبنى فلسطينياً خلال أسبوعين، بحجة عدم الترخيص.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، إن عمليات الهدم أدت إلى تهجير 146 مواطنًا، من بينهم 83 طفلًا، وإلحاق الأضرار بـ330 آخرين على الأقل.

وأوضح المكتب في تقرير "حماية المدنيين" الذي يغطي الفترة ما بين 2 وحتى 15 من شباط/ فبراير الجاري، أن سلطات الاحتلال هدمت في يوميْ 3 و8 شباط، 37 مبنًى، معظمها جرى التبرع بها، في تجمع حمصة البقيعة في غور الأردن، وهُجِّر 60 مواطنًا، من بينهم 35 طفلًا، في كل من هاتين الحادثتين.

ولفت إلى أنه في جنوب الخليل، صودرت سبعة مبانٍ، بما فيها مراحيض متنقلة، في تجمعات الركيز وأم الخير وخربة التوامين، إضافة لمصادرة 13 كشكًا لبيع المشروبات في جنين.