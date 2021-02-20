أكثر من 2 مليون و464 ألف وفاة بـ"كورونا" عالمياً

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم السبت، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 2 مليون وأكثر من 464 ألف وفاة، فيما تخطت حصيلة المصابين الإجمالية حاجز الـ111مليونا بـ271 ألف إصابة، تعافى منهم ما يزيد عن 86 مليونا و179 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الجمعة، زيادة محدودة في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وتراجعا طفيفاً في عدد الوفيات، مقارنة باحصاءات اليوم السابق، إذ سجلت 403 آلاف و526 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 11,043 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الجمعة أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، اميركا (2,428 وفاة)، والبرازيل (1،345 وفاة)، والمكسيك (1,047 وفاة)، وألمانيا (571 وفاة)، وبريطانيا (533 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (78,640 إصابة)، والبرازيل (51,067 إصابة)، وفرنسا (24,116 إصابة)، وإيطاليا (15,479 إصابة)، والهند (14,587 إصابة).

ولا تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم السبت الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (507,746 وفاة)، والبرازيل (244,955 وفاة)، والمكسيك (178,965 وفاة)، والهند (156,240 وفاة)، وبريطانيا (119,920 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (28,603,813 إصابة)، والهند (10,977,387 إصابة)، والبرازيل (10,081,693 إصابة)، وروسيا (4,139,031 إصابة)، وبريطانيا (4,095,269 إصابة).