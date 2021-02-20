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معروف يدعو وسائل الإعلام للتوقيع على ميثاق مواجهة التطبيع

20 شباط / فبراير 2021 02:09

رئيس المكتب الإعلامي سلامة معروف
رئيس المكتب الإعلامي سلامة معروف

غزة – الرأي:

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، على أهمية ميثاق مواجهة التطبيع الإعلامي مع الاحتلال الذي أعلن عن انطلاقة اليوم السبت بغزة، في سياق المواجهة الدائمة بين الحق الفلسطيني والاحتلال.

وقال إن التهافت الأخير على التطبيع مع الاحتلال من قبل المستوى الرسمي لبعض الدول العربية، جعل من المهم التحرك في كافة الجهات لوضع حد له، وإعادة العلاقة مع الفلسطينيين من جانب والاحتلال الإسرائيلي كعدو.

وذكر أن ميثاق مواجهة التطبيع، نتاج لجهود خارجية ومحلية، في سبيل وضع أرضية لتعريف التطبيع وإمكانية تحديد أشكاله، حتى لا تلتبس الأمور على البعض تحت مسميات حرية الرأي التعبير، وإتاحة المجال للاحتلال للحديث على الحجة بالحجة، مؤكداً أنه لا  مجال للحديث عن الحجة من قبل الاحتلال.

ودعا لضرورة أن تنصب جهود الجميع لتعيد للأذهان صورة الاحتلال بشكله الطبيعي كمجرم حرب ولغ بالدماء العربية والفلسطينية.

وقال إن ما يميز هذا المؤتمر هو محاولة وضع حد لكثير من جوانب الالتباس في التطبيع الإعلامي.

ودعا كافة الجهات الإعلامية الفلسطينية والعربية والدولية للتوقيع على هذا الميثاق لمواجهة التطبيع الإعلامي، والالتزام بكافة بنوده لضمان عدم وقوع البعض في التطبيع مع الاحتلال، كما فعلت مؤخراً قناة العربية باستضافتها مجرم الحرب وزير جيش الاحتلال، وفتحها له نافذة للمواطن العربي.

 

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