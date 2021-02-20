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الاحتلال موّل شراء لقاحات روسية لصالح النظام السوري

20 شباط / فبراير 2021 03:38

سبوتنيك
سبوتنيك

الداخل المحتل-الرأي:

تضمن البند السري في "صفقة التبادل الإسرائيلية - السورية"، موافقة "إسرائيل" على تمويل شراء لقاحات "سبوتنيك في" الروسية ضد فيروس كورونا، لصالح النظام السوري، بحسب ما أكد المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل.

وجاء كشف هرئيل في أعقاب رفع الرقابة العسكرية "الإسرائيلية" عن هذه المسألة، وبعد صدور تقرير في هذا الشأن عن المدونة الأميركية "تيكون عولام"، نقلا عن مصدر "إسرائيلي" مطلع؛ وأشارت التقارير إلى أن قيمة الصفقة بلغت نحو 1.2 مليون دولار.

وذكر تقرير المدونة السياسية الأميركية، أن البند الذي توافقت "إسرائيل" والنظام السوري على إبقائه رهن السرية في إطار صفقة التبادل، هو اقتناء "إسرائيل" جرعات تراوحت بين مئات الآلاف وعدة ملايين من اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد، تُنقل إلى النظام في سورية.

وتم بموجب صفقة التبادل إعادة النظام السوري مستوطنة "إسرائيلية" دخلت إلى الأراضي السورية، وإعادة إسرائيل راعيّْ ماشية إلى سورية، وإسقاط التهم عن المناضلة نهال المقت، التي كانت تقضي فترة عمل في صالح الجمهور في سجن "إسرائيلي".

عرب 48.

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