الجبهة الشعبية تقرر المشاركة في انتخابات المجلس التشريعي

غزة – الرأي:

قررت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في أيار/ مايو المقبل.

وذكرت مصادر في الجبهة، أن الجبهة حسمت قرارها بالمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، المرتقبة في 22 أيار/ مايو المقبل.

وأوضحت أن "غالبية الأصوات التي تم فرزها لأعضاء المجلس المركزي للجبهة سواء في الشتات أو فلسطين المحتلة أو في المعتقلات مع توجه الجبهة للمشاركة في الانتخابات".

وأكدت المصادر أنه سيتم الإعلان رسميًا عن توجه الجبهة بالمشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة خلال الـ48 ساعة القادمة.

وكانت الفصائل الفلسطينية المجتمعة قد أعلنت توصلها لاتفاق بشأن كافة القضايا الخلافية المتعلقة بإجراء الانتخابات الفلسطينية وفق الجداول التي تضمنها مرسوم الرئيس الفلسطيني، حسب البيان الختامي.