وكالة الرأي الفلسطينية أونروا تعلن إلغاء الكابونة الصفراء واعتماد السلة الموحدة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال موّل شراء لقاحات روسية لصالح النظام السوري وكالة الرأي الفلسطينية معروف يدعو وسائل الإعلام للتوقيع على ميثاق مواجهة التطبيع وكالة الرأي الفلسطينية انطلاق مؤتمر الإعلان عن ميثاق مواجهة التطبيع الإعلامي وكالة الرأي الفلسطينية أكثر من 2 مليون و464 ألف وفاة بـ"كورونا" عالمياً وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: وفاتان و90 إصابة جديدة بـ"كورونا" في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم ويصادر 89 مبنى خلال أسبوعين وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يعتدون على مواطن ويسرقون منه مبلغا مالياً غرب بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية: العثور على جثة قذفها البحر على شاطئ رفح وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة
أخبار » الأخبار الحكومية

هيئة المعابر تعلن عن آلية السفر عبر المعبر ليوم غد الأحد

20 شباط / فبراير 2021 05:25

غزة – الرأي:

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني، عن آلية السفر عبر معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة يوم غدٍ الأحد.

وأوضحت الهيئة، أن السفر سيكون للحافلات من السادسة حتى الثامنة من الكشف الأخير (2021/3)، مؤكدةً على ضرورة تواجد المسافرين غدًا الساعة 6 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.

وأشارت إلى أن إجراء فحص كورونا للحافلات (من الخامسة حتى الثامنة) من نفس الكشف، اليوم وفورًا في المراكز الصحية المعلن عنها سابقًا في جميع المحافظات، مشددةً على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثًا خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات "الداخلية" في محافظات القطاع.

ونوّهت الهيئة لضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

للاطّلاع على كشف المسافرين (2021/3): اضغط هنا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الجمعية التعاونية للتوفير تقديم وجبات غذائية للأسر المحجورة في الشمال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟