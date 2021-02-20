هيئة المعابر تعلن عن آلية السفر عبر المعبر ليوم غد الأحد

غزة – الرأي:

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني، عن آلية السفر عبر معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة يوم غدٍ الأحد.

وأوضحت الهيئة، أن السفر سيكون للحافلات من السادسة حتى الثامنة من الكشف الأخير (2021/3)، مؤكدةً على ضرورة تواجد المسافرين غدًا الساعة 6 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.

وأشارت إلى أن إجراء فحص كورونا للحافلات (من الخامسة حتى الثامنة) من نفس الكشف، اليوم وفورًا في المراكز الصحية المعلن عنها سابقًا في جميع المحافظات، مشددةً على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثًا خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات "الداخلية" في محافظات القطاع.

ونوّهت الهيئة لضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

للاطّلاع على كشف المسافرين (2021/3): اضغط هنا.