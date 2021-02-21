الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من مدن الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، 4 مواطنين من مدن الضفة الغربية المحتلة.
وقال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين علاء عبيد، وصهيب الأعور من القدس، ومحمود بشناق من جنين، ومحمد رزق حلايقة من الخليل .
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21 شباط / فبراير 2021 08:12
جنين-الرأي:
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، 4 مواطنين من مدن الضفة الغربية المحتلة.
وقال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين علاء عبيد، وصهيب الأعور من القدس، ومحمود بشناق من جنين، ومحمد رزق حلايقة من الخليل .