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الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من مدن الضفة

21 شباط / فبراير 2021 08:12

جنين-الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، 4 مواطنين من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين علاء عبيد، وصهيب الأعور من القدس، ومحمود بشناق من جنين، ومحمد رزق حلايقة من الخليل .

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